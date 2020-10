Fallece ex director de la Normal de Ayotzinapa de Covid-19

Escuchar Nota

Acapulco.- El ex director de la escuela rural Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, falleció la tarde del viernes después de permanecer una semana hospitalizado en Chilpancingo, debido a que se contagió de Covid-19.



Hernández Rivera fue director de dicho plantel cuando fueron secuestrados y desaparecidos los 43 normalistas y asesinados otros tres, el 26 y 27 de septiembre de 2014.



Hernández Rivera participó en la década de los 70 en la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), donde era conocido como Comandante Corcheta, por lo cual permaneció en prisión durante varios años, donde además sufrió severas torturas.



En redes sociales, la base estudiantil de la Normal de Ayotzinapa y sus egresados, envió sus condolencias y deseó pronta resignación a sus familiares.



La Coordinación Nacional de Egresados de Ayotzinapa, recordó que Hernández Rivera estudió Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Guerrero, una maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana, y el doctorado en el Instituto Nacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, en Acapulco.



En Ayotzinapa, acompañó las movilizaciones por la demanda de justicia de las familias de sus estudiantes muertos y desaparecidos.



Como director de la Normal, en 2015 encabezó la ceremonia de graduación de los 117 estudiantes sobrevivientes de la generación de los 43 normalistas no localizados.



Aquel día lo acompañaron los escritores Elena Poniatowska y Juan Villoro, como madrina y padrino de la generación.