Fallece funcionaria ecuatoriana que subestimó al COVID-19

Ecuador.- La Alcaldía de Manta confirmó la muerte de la concejal, quien se encontraba internada en el Hospital General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad (IESS) desde el 6 de mayo. Según informó la dependencia local, la causa fueron complicaciones de un cuadro respiratorio.



El IESS aún no ha confirmado el vínculo de la enfermedad que padecía la funcionaria con el brote de COVID-19 en el país. No obstante, medios locales como El Universo, han cuestionado las versionas oficiales.



El alcalde Agustín Intriago anunció el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares de la concejal. “Dios guarde su alma. Gracias por su aporte al desarrollo de nuestra Manta”, expresó el político en su cuenta oficial de Twitter tras recibir la noticia.



Violeta Ávila generó polémica hace dos meses cuando apareció en un video criticando las medidas contra el coronavirus. En dicho contenido, la funcionaria dijo que el uso de cubrebocas no era necesario y que el virus no era tan mortal como se había anunciado.



En su video, la funcionaria también comentó que la manera para combatir el coronavirus era una buena alimentación. Por ello, recomendó a la población ecuatoriana consumir frutas y verduras con alto contenido de vitamina C, comentó el medio El Correo.