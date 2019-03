Fallece hermana de ex1D

La media hermana del exintegrante de One Direction,Louis Tomlinson, falleció tras sufrir un ataque al corazón.Félicité Tomlinson, de 18 años, se encontraba en su estudio en Londres.Fuentes cercanas a la familia aseguraron que Félicité no había presentado ninguna señal de advertencia y no conocía antecedentes de problemas cardíacos, sólo sufría de la ciática. En enero, publicó en las redes sociales que había dejado de beber y de fumar.Louis y su hermana eran muy cercanos, y se veían regularmente cuando él estaba en Londres.La hermana del intérprete era diseñadora de moda y tenía más de 1 millón de seguidores en Instagram. Planeaba publicar un libro de su propia poesía.Debido a la noticia, el joven intérprete tuvo que abandonar la grabación de un programa de caridad de la BBC, Comic Relief, el cual estaba programado para emitirse ayer por la noche.