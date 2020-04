Fallece Idelle Weber, exponente del pop-art de protesta

Escuchar Nota

México.- La artista estadounidense de pop-art de protesta, Idelle Weber (Chicago, 1932), quien se hizo popular por una obra basada en siluetas, murió a la edad de 88 años en la ciudad de Nueva York, informó la galería Hollis Taggart, que representaba su trabajo.



A través de un comunicado dado a conocer el 31 de marzo, la galería mencionó que Weber falleció el día 23 de ese mes. Fue una creadora que produjo una obra que expandió el vocabulario del pop-art y el movimiento del fotorrealismo, y desde sus primeras siluetas, realizadas entre las décadas de los años 60 y 70, reflejó la cultura y el estilo de vida estadounidense.



Resaltó que Weber fue una artista comprometida con sus tiempos, su trabajo mostró los turbulentos tiempos políticos, entre ellos la Guerra de Vietnam, el asesinato del presidente John F. Kennedy y el maltrato al medio ambiente provocado por el consumismo, todo expresado en “sus formas esenciales”.



Esto pone a Idelle Weber, añade el comunicado, en un lugar separado de otros artistas del pop-art, como Andy Warhol y Roy Lichtenstein, al colocarse “como una voz crítica en el desarrollo de la historia y el arte de Estados Unidos”.



Weber nació en Chicago y creció en Beverly Hills. Desde muy temprana edad mostró una gran facilidad por la expresión artística. Después de estudiar en la Universidad de California (UCLA) se mudó a Nueva York en 1957, a la edad de 25 años; en ese año el Museo de Arte Moderno de Nueva York eligió uno de sus dibujos en la exhibición Recent Drawings U.S.A.



Desde 2018 la galería Hollis Taggart comenzó a representar su trabajo; anteriormente organizó con ella la exposición Idelle Weber: The Pop Years en 2013. Su última exposición en esa galería fue Idelle Weber: Postures and Profiles from the ‘50s and ‘60s. La artista continuó artisticamente activa hasta el final de su vida.