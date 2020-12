Fallece Jeremy Bulloch, actor que interpretó a Boba Fett en Star Wars

Escuchar Nota

Malas noticias para los fans de hueso colorado de la saga dey es que este 2020 no da tregua y ahora uno de los actores emblema de la saga de George Lucas dejó este universo para ir en búsqueda de otros, nos referimos ay quien interpretó alFue el actor Daniel Logan, quien interpretó a la versión joven del cazarrecompenzas en el "Espisodio II, Star Wars: El ataque de los clones", el que dio la lamentable noticia, la cual ya es tendencia en redes sociales., no sólo en los viejos seguidores de la saga sino que también en las nuevas generaciones gracias a la serie "The Mandalorian".Los productores de dicha serie, que se transmite por el canal streaming de Disney+ anunciaron algo insólito, ya que aseguraron que el mandaloriano rebelde no había muerto en el pozo del Sarlacc ("El Regreso del Jedi") como se creía ya que se confirmó que logró sobrevivir y que aparecerá en la segunda temporada, la cual ya dio inicio. El actor que ahora se pondrá la armadura se llama Temuera Morrison.pero sin duda es un día triste para los fans de Star Wars, quienes ya han tenido algunas noticias malas este años al saber la pérdida de Dave Prowse, quien interpretara a Darth Vader en las primeras tres entregas.