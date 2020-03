Fallece José Luis Ramos ‘La Chona’; leyenda coahuilense del beisbol

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El beisbol saltillense está de luto tras el sensible fallecimiento de José Luis Ramos “La Chona”, uno de los más afamados umpires de Coahuila, quien pasó al campo del reposo y de la dicha producto de un infarto.



Su carrera como juez del diamante comenzó en 1986 al sancionar los juegos de la Liga Municipal de Beisbol, para después construir una carrera que lo llevó a convertirse en el umpire coahuilense con más campeonatos nacionales registrados.





A la historia



En el 2009, “La Chona” fue reconocido por el Gobierno de Coahuila, encabezado por el exgobernador Humberto Moreira Valdés, al plasmar su historia en una edición de la colección de libros Nuestra Gente, donde se narraron sus vivencias en más de 8 mil partidos dirigidos.



“En toda mi experiencia en el camino del beisbol, he conocido el paraíso; pero también ha sido difícil, porque el tener la responsabilidad de representar al pueblo de Coahuila en los juegos nacionales, en olimpiadas y juegos internacionales y mundiales, para mí ha sido fácil, porque tanto amo al beisbol que ha sido lo mejor que me ha dado”, fue lo que declaró en aquella ocasión.





Lo despiden



La Asociación de Beisbol de Aficionados de Coahuila, que encabeza Ariel Flores, publicó en su página oficial de Facebook una condolencia tras la pérdida de uno de sus más dignos representantes.



“La Asociación de Beisbol de Aficionados de Coahuila, lamenta el fallecimiento de José Luis Ramos “La Chona”. En los nacionales le llegaron a llamar Chatanoga, uno de los umpires que participó en más eventos nacionales representando a Coahuila”, fue parte del comunicado.