Fallece joven en Saltillo por una congestión alcohólica

Saltillo, Coah.- El exceso de alcohol causó la muerte de un joven que tenía 48 horas consumiendo bebidas embriagantes, hasta quedar tirado en medio de un bulevar en Ramos Arizpe.



La mañana de este lunes se recibió al 911 la llamada de auxilio de una mujer que reportó que su hijo no reaccionaba, por lo que solicitaba ayuda médica.



Tras revisar a Guadalupe Pascual Medina Carmona, de 28 años, paramédicos determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a la Policía Municipal y a la Fiscalía General del Estado.



Doña María, tía del fallecido, relató que amigos de su sobrino lo encontraron tirado en medio del bulevar principal de la colonia El Mirador, en completo estado de ebriedad, pues sumaba 48 horas consumiendo alcohol.



Los jóvenes decidieron ayudarlo y lo abordaron a un vehículo para trasladarlo hasta su domicilio en la calle Lázaro Cárdenas 141.



Como pudieron, doña María y la madre de Guadalupe lo acostaron en su cama y ayer por la mañana, cuando iba a ser despertado para que se fuera a trabajar, ya no contaba con signos vitales.



Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo y ordenó su traslado al Servicio Médico Forense.