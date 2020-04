Fallece la actriz y biógrafa Patricia Bosworth por coronavirus

Escuchar Nota

Los Ángeles.- Patricia Bosworth, actriz que alguna vez coprotagonizó una película junto a Audrey Hepburn y después escribió biografías de varias estrellas, incluidos Marlon Brando y Montgomery Clift, murió por Covid-19.Tenía 86 años.



Bosworth falleció el jueves en Nueva York por una neumonía provocada por el virus, informó su hijastra Fia Hatsav, reportó el periódico The New York Times.



Bosworth representó a una monja opuesta a Hepburn en el clásico de 1969 "The Nun's Story". Además de las biografías de Brando y Clift, también las escribió de las actrices Jane Fonda y la reconocida fotógrafa Diane Arbus, quien retrató a Bosworth para un anuncio de los autobuses Greyhound.



La película de 2006 "Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus", protagonizada por Nicole Kidman, está basada en la biografía que ella escribió sobre Arbus.



Bajo la mentoría de Lee Strasberg, Bosworth estudió actuación en el Actors Studio junto a Marilyn Monroe, Paul Newman, Steve McQueen y Fonda. Bosworth trabajó en Broadway y protagonizó programas de televisión como "Naked City" y "The Patty Duke".



También escribió memorias sobre su propia vida: en 1998 "Anything Your Little Heart Desires: An American Family Story" y en 2017 "The Men in My Life: A Memoir of Love and Art in 1950s Manhattan".