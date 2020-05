Fallece la cantante de country Cady Groves

Escuchar Nota

"Cady Groves ha dejado este mundo. Los detalles son limitados ahora mismo, pero la familia está intentando recopilarlos y mantendrán a la gente informada", mencionó.



La cantante de música countrymurió a los 30 años por causas naturales después de varios meses batallando contra problemas de salud, así lo confirmó su hermano.En un segundo mensaje y saliendo al paso de diversas especulaciones, ha explicado que en la autopsia no hay indicios de autolesiones,La estrella es reconocida por temas como "Oil and Water", "Forget You", "This Little Girl" y "Real With Me", entre otros.