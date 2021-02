Fallece la leyenda del jazz Chick Corea a los 79 años

Escuchar Nota

“Con gran tristeza anunciamos que el pasado nueve de febrero, Chick Corea falleció a la edad de 79 años, debido a una extraña forma de cáncer que fue descubierta recientemente. A lo largo de su vida y carrera, Chick disfrutó de la libertad y la diversión de crear algo nuevo y de jugar los juegos que hacen los artistas”, se lee en el comunicado publicado en Instagram.

El mundo de la música se encuentra de luto tras el anuncio delde, legendario pianista deEl anuncio ocurrió en la cuenta oficial del músico en Instagram. En un comunicado, se dio a conocer que el fallecimiento ocurrió debido a una rara forma de cáncer.nació en 1941 en Chelsea, Massachusetts. Al principio de su carrera tocó como músico de acompañamiento para varios artistas consagrados del jazz.Tocó con figuras notables comoEste último lo convenció de tocar el piano eléctrico, instrumento del cual Corea se convertiría en un auténtico innovador.Su estilo rechazó los estándares de la época y permitió una gradual renovación del género. Con su propuesta de jazz fusión, Chick Corea brilló por una acertada combinación de desafío y accesibilidad, de experimentación y versatilidad.A principios de los setenta fundó la banda Return to Forever, con quien grabó en 1972 dos discos clásicos del género: Light as a Feather y Return to Forever. Igualmente celebrados fueron sus álbumes solistas Remembering Bud Powell, de 1997, y Like Minds, de 1998.Su discografía abarca decenas de álbumes, entre obras solistas, grabaciones en vivo y colaboraciones. Ganó 23 premios Grammy.