Fallece Margaret Nolan, la chica Bond de Goldfinger

"Es mi triste obligación informar de que la actriz y artista, la magnífica Margaret Nolan falleció", escribió el director en Twitter, quien trabajó con ella en su última película, Last Night in Soho, cuyo estreno se prevé sea para abril de 2021.



La actriz y modelo británica, quien saltó a la fama por su papel en Goldfinger de 007 como chica Bond,; Oscar Deeks, uno de sus hijos, quien ha confirmado la noticia., pues los espectadores pudieron verla bailando completamente pintada de oro, durante los créditos del filme, estrenado en 1964.La actriz tambiénde los Beatles.El director de cine Edgar Wright (Baby Driver y Scott Pilgrim contra el mundo)se mostró muy conmovido por el acontecimiento y recordó que la actriz fue un ícono en los 60's, quien actuaba de fan de The Beatles, así como también era parte del elenco en Carry On., encarnó a una beatlémana en ¡Qué noche la de aquel día! y participó en películas como Tres habitaciones en Manhattan, Sexo no, por favor, Somos británicos o The Power of Three.