Fallece motociclista tras ser chocado por auto en San Pedro, NL

Monterrey.- Tras ser chocado por un auto, el viernes en San Pedro, un motociclista falleció en el Hospital de Zona.



Una fuente indicó hoy que Rafael Cruz Castro, de 57 años, no pudo superar las lesiones graves que sufrió en la cabeza.



El fallecido laboraba como repartidor de un negocio denominado Coctelería Ramiro.



El accidente ocurrió a las 16:30 horas del viernes en el cruce de la Avenida Vasconcelos y Manuel González, en el Centro del municipio.



De acuerdo con la investigación, el motociclista fue chocado por el conductor de un auto Mazda 2.



Las autoridades no proporcionaron ese día el nombre del automovilista.



Según la indagatoria de Tránsito de San Pedro, la moto se desplazaba por Vasconcelos al poniente y el auto por Manuel González al norte.



Aparentemente, el conductor del Mazda no respetó un señalamiento de Alto y el motociclista se impactó contra la puerta delantera derecha.



Cruz Castro salió proyectado y se golpeó la cabeza contra el pavimento, quedando grave.



Paramédicos de Protección Civil municipal lo auxiliaron y llevaron al citado hospital, donde murió.