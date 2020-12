Fallece Óscar Sánchez ‘El Caballo’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En el cielo se está armando un equipazo con exjugadores de futbol americano que han partido durante este año.



Hace un par de días se dio la lamentable noticia de la partida de un hombre que disfrutó el deporte de las tacleadas, vivió de cerca la disciplina, además de tener un sinfín de historias que contar.



Óscar Sánchez Pérez partió a un mejor sitio no sin antes dejar huella en el paraíso terrenal, ese en donde fue jugador de los Daneses del Ateneo Fuente y conductor de los camiones de la UAdeC, trasladando a estudiantes y jugadores por igual.



Óscar, a quien sus amigos conocían como “El Caballo”, en su época de estudiante enfundó los colores rojo y blanco con los Daneses del Ateneo Fuente en las temporadas de 1976 a 1981.



En su paso por la institución se le conoció por ser un hombre franco, al que gustaba de tenderle una mano a quien fuera, siendo solidario con todos, porque en casa la educación fue siempre así.



Su paso por el futbol americano estudiantil marcó huella, también una generación de éxito con los Daneses, dejando no solo una gran cantidad de amigos, sino de recuerdos y marcas que pocos logran entender y completar.



Como muchos, no se despegó para nada de su alma mater, de la universidad que le dio mucho y él también brindó lo suyo en cuanto ingresó a laborar a la UAdeC, en donde se mantuvo al volante durante muchos años.



Manejó por largo tiempo los autobuses de la máxima casa de estudios, llevó en los asientos a centenares de alumnos, de deportistas, de funcionarios, llegando a ser conocido y amigo de más de uno.



Se le recuerda por mostrar siempre una sonrisa, por ayudar al prójimo sin importar la situación, sin mostrar desdén por los demás, al contrario, siempre con la mano tendida para aquel que se la pidiera.