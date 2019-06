Fallece otro bebé en hospital de Tampico

Padres de una bebé que murió en el Hospital General de Tampico, Dr. Carlos Canseco, denunciaron que el fallecimiento ocurrió debido a la bacteria detectada en el lugar y a que el personal no le suministró el medicamento que ellos mismos tuvieron que comprar.EL NORTE publicó el pasado 22 de junio que aunque la Secretaría de Salud de Tamaulipas informó sobre la muerte de tres bebés por la bacteria acinetobacter baumannii detectada en el hospital local, la dependencia reviró y aseguró que sólo existe un fallecimiento confirmado por esta causa y que hay cinco bebés aún internados.De acuerdo con Blanca Patricia Santos, madre de la bebé prematura, Blanca Guadalupe Guerrero Santos, el fallecimiento ocurrió la tarde del domingo pasado por sepsis neonatal tardía, falla multiorgánica e hipertensión pulmonar."Que investiguen porque supuestamente nos están echando la culpa a las mamás cuando los doctores nos dijeron que esa bacteria la agarró en el hospital y ahorita están diciendo que no. Todo el medicamento que pidieron nunca se lo pusieron", declaró en entrevista.Aseguró que hay maltrato por parte de las enfermeras, ya que la bebé presentaba moretones."La bebé estaba bien y ya de repente nos dijeron que la bebé tenía un paro, pero cuando nosotros pasamos ya no tenía signos vitales, nos dijo el doctor que iban a hacer todo lo posible por salvarla, pero la bebé ya estaba muerta", detalló.Aunque se solicitó a la Secretaría de Salud información sobre este hecho, personal de la dependencia estatal dijo que hasta el momento no se contaba con una declaración al respecto.