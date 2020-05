Fallece otro saltillense víctima de Covid-19

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En el último reporte del Plan Estatal de Prevención del Covid-19 se informó sobre el deceso de un hombre de 68 años en Saltillo y una mujer de 87 en Monclova, así como 21 casos nuevos de contagio de coronavirus en Estado.



Además se informa sobre un aumento considerable en la cifra de contagios en la región Laguna siendo la ciudad de Torreón la que concentra la mayoría de los casos confirmados entre ellos varios menores de edad.



Al momento se registran 21 nuevos casos de COVID - 19 en la entidad.



DISTRIBUCIÓN DE NUEVOS CASOS



-Torreón

Niña de 14 años

Mujer de 33 años

Mujer de 44 años

Mujer de 63 años

Mujer de 74 años

Hombre de 16 años

Hombre de 32 años

Hombre de 32 años

Hombre de 41 años

Hombre de 53 años

Hombre de 62 años

Hombre de 65 años



-Monclova

Mujer de 87 años (Defunción)

Hombre de 20 años

Hombre de 47 años



-Matamoros

Hombre de 53 años



-Piedras Negras

Hombre de 25 años



-Acuña

Mujer de 19 años

Hombre de 56 años



-Saltillo

Mujer de 42 años

Hombre de 66 años (Defunción)





2.- Al día de hoy, se contabilizan en Coahuila EN TOTAL 579 casos - incluidos 51 decesos - distribuidos de la siguiente manera:



DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE CASOS:



263Monclova

94 Torreón

69 Saltillo

31 Frontera

27 Piedras Negras

20 Sacramento

18 Matamoros

11 Acuña

10 Castaños

9 Cuatro Ciénegas

5 San Juan de Sabinas

4 Múzquiz

4 San Pedro

3 Ramos Arizpe

3 San Buenaventura

2 Francisco I. Madero

2 Ocampo

2 Nadadores

1 Sabinas

1 Escobedo



HOSPITALIZADOS:



13 Monclova

7 Torreón

2 Saltillo

1 Piedras Negras



ALTAS:



156 Monclova

27 Saltillo

17 Torreón

16 Piedras Negras

4 San Juan de Sabinas

1 Sabinas

1 Escobedo

1 Cuatro Ciénegas

1 Sacramento



DECESOS:



27 Monclova

6 Saltillo

4 Matamoros

3 Acuña

3 Torreón

2 Sacramento

1 Piedras Negras

1 San Juan de Sabinas

1 San Buenaventura

1 Múzquiz

1 Castaños

1 Frontera



El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la importancia de resguardarse en casa. NO SALIR, solo si es estrictamente necesario.



Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que - por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral - tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.