Fallece párroco de Saltillo, Miguel Campos

Saltillo, Coah-. La comunidad de la parroquia de San Felipe de Jesús, en la colonia Zaragoza, dio a conocer el fallecimiento de su párroco, el sacerdote de la Orden Franciscana, Miguel Ángel Campos García, de 48 años.



Indican los feligreses que tras celebrar la misa el 31 de diciembre una de sus piernas no le funcionó y ya no pudo caminar, por lo que fue trasladado a Monterrey, pero el viernes volvió a Saltillo, se quedó dormido y ya no despertó.



Al ser revisado por personal médico, se indicó que el fallecimiento fue debido a un infarto.