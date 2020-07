Fallece Peter Green, guitarrista de Fleetwood Mac

Escuchar Nota

"Con gran tristeza la familia de Peter Green anuncia su muerte ocurrida esta semana, cuando dormía tranquilamente", indicó un comunicado del gabinete de abogados Swan Turton.

"Otro comunicado será difundido en los próximos días", añadió.

"Cuando escuché que dejó Fleetwood Mac en 1970 para llevar una vida real y dar su fortuna a obras de caridad, se convirtió en un modelo para mí", añadió.

anunciaron el sábado los representantes legales de su familia.El virtuoso guitarrista de blues y rock, descrito por B.B. King como quien tenía "la más dulce tonalidad que haya escuchado jamás..., el único que me ha dado escalofríos",Compuso canciones como "Albatross" y "Oh Well", que ayudaron a definir el original sonido del grupo y lo lanzó a la fama mundial.Green también compuso "Black Magic Woman", que se hizo mundialmente famosa al ser interpretada por Carlos Santana en 1970.El mismo año, problemas mentales y abuso de drogas lo forzaron a salir del grupo y recibió fuertes tratamientos psiquiátricos.Green, quien nació en el barrio Bethnal Green de Londres en una familia judía, fue incluido en el Rock & Roll Hall of Fame en 1998, con el resto del grupo.El cantante y compositor Cat Stevens rindió en Twitter homenaje "al inefable Peter Green".Green dejó una hija, Rosebud, que tuvo durante su corto matrimonio con Jane Samuels.