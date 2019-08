Fallece Richard Williams, creador de Roger Rabbit

El animador, director y productor canadiense Richard Williams falleció a los 86 años este 16 de agosto en su vivienda en la ciudad británica de Brístol, informa The Guardian Durante su carrera, Williams participó en varios importantes proyectos de cine y televisión, entre los cuales destaca la animación de la película '¿Quién engañó a Roger Rabbit?', estrenada en 1998. Asimismo, también animó al personaje de la Pantera Rosa.Por su trabajo con Roger Rabbit, Williams ganó dos premios Oscar y un BAFTA en la categoría Mejores efectos visuales.Su primera película, The Little Island, se estrenó en 1958 y ganó un Bafta. Ganó su primer Oscar en 1971 por su adaptación animada de A Christmas Carol de Charles Dickens.En el conjunto de su carrera, fue galardonado con tres Oscar y tres BAFTA.Williams también animó las secuencias de títulos para los clásicos de comedia de 1970 The Return Of The Pink Panther y The Pink Panther Strikes Again, y trabajó en Casino Royale.Durante su larga carrera, Williams también escribió un libro de instrucciones llamado The Animator's Survival Kit y estuvo animando y escribiendo hasta el día de su muerte.