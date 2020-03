Fallece ruletero fuera de su domicilio en la colonia Francisco Villa

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La tarde de ayer un hombre de 54 años, Fernando Camarillo, apodado “El Shanghai”, perdió la vida en su taxi al sufrir presuntamente un infarto mientras dormía en la cochera de su domicilio, en la colonia Francisco Villa.



El hallazgo ocurrió cuando su esposa se percató de que llevaba varias horas dormido en la unidad y al acercarse y ver qué no respondía decidió avisar a sus familiares, quienes hicieron el reporte al sistema de emergencias 911.



Hasta la calle Escuela del Trabajo arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes fueron los encargados de confirmar el deceso de Camarillo y se procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes.







Según la esposa, Fernando había llegado la madrugada del martes en estado de ebriedad, por lo que presuntamente se quedó dormido en el vehículo y en la mañana su mujer se percató de que seguía afuera.



Sin embargo, fue hasta el mediodía cuando notó que su pareja no salía del vehículo y al acercarse y abrir la puerta vio que no reaccionaba.



Tras el reporte acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento y posteriormente ordenaron el traslado del cuerpo al Hospital Universitario para realizarle la necropsia de ley.