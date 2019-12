Fallece rumbo a clínica en Saltillo

Saltillo, Coah.- Una mujer de la tercera edad perdió la vida cuando era llevada a recibir atención médica, por lo que su cuerpo quedó en un vehículo en la Clínica 70 del IMSS, la tarde de ayer.



Fue alrededor de las 18:00 horas cuando Hermelinda Vélez González , de 76 años, comenzó a sentirse mal en su domicilio de la colonia Pueblo Insurgente, lo que alarmó a su hijo, quien decidió llevarla a un hospital.



Sin embargo, cuando llegaron al área de urgencias de la Unidad de Medicina Familiar número 70 del IMSS a bordo de un vehículo particular, Roberto López Vélez se percató de que su madre no reaccionaba.



Paramédicos se encargaron de revisar a la septuagenaria, confirmando que no presentaba signos vitales, por lo que su cuerpo quedó dentro del automóvil.



Personal de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del deceso y se entrevistaron con el hijo de la fallecida, quien aseguró que ésta padecía fibrosis pulmonar.