Fallece segunda víctima de listeriosis en España

He solicitado comparecer cuanto antes en el @ParlamentoAnd para aportar toda la información acerca del brote de listeriosis. Lamento el fallecimiento de una mujer de 74 años, poco después de este mediodía, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla: mi pésame a su familia. — Jesús Aguirre (@jesusraguirre) August 27, 2019

Una mujer de 74 años de edad falleció este martes en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, debido al brote de listeriosis en España, donde los contagiados se estiman en más de 200 en el territorio nacional y de ellos 196 se concentran en Andalucía.La afectada, quien murió a las 13:15 horas de hoy, ingresó al citado nosocomio a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde había otras dos personas con similares síntomas. Una de ellas fue la anciana de 90 años que falleció el 20 de agosto, de acuerdo a un despacho informativo del diario El País.La Consejería de Salud no ha confirmado si el hombre de 72 años con cáncer de páncreas en fase terminal, fallecido el 23 de agosto por listeria, portaba la misma cepa que el brote. Antes de activar la alerta sanitaria, el 12 de agosto se presentó el caso de aborto de una embarazada en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla y ya fue confirmado por autoridades de salud.Al respecto, el vocero del grupo de seguimiento de la crisis de la Junta de Andalucía, José Miguel Cisneros, comentó que la afectada ingresó al centro de salud antes de que se emitiera la alerta y aunque no mencionó si ingirió la carne mechada de Magrudis es probable que sí lo haya hecho.Al confirmarse tres nuevos casos, la cifra llegó a 196 en Andalucía, pero parece que van en descenso toda vez que en hospitales públicos ingresaron 68, en tanto que un día anterior eran 85. De éstos, 26 son casos de embarazadas que llevan tratamiento con antibiótico, un día antes eran 28, según el sitio digital elpais.com.Cisneros informó que “los datos de los cuatro últimos días indican que se ha producido la inflexión del brote, aunque aún no se ha terminado”, al tiempo que confió que “la reducción del número de casos se acentúe en los próximos días para entrar en una fase con casos poco recuentes que pueden durar hasta el mes de octubre incluido”.La víspera, en el marco de una reunión intraterritorial en el Ministerio de Sanidad para evaluar la epidemia, el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre anticipó que se prevé “tener el brote bajo control en 10 o 15 días”.Se prevé que el consejero Aguirre comparezca el viernes 30 de agosto ante el Parlamento regional, donde deberá presentar un informe sobre las acciones de la Junta de Andalucía para controlar esta epidemia, la mayor registrada en el país.Esta infección, causada por una bacteria que se puede encontrar en la tierra, el agua y heces, se contrae al comer o beber alimentos contaminados y los principales afectados son las embarazadas, los neonatos, los ancianos y los enfermos de SIDA. Sus síntomas son: dolor de cabeza intenso, fiebre, diarrea, vomito, malestar muscular y rigidez de cuello.