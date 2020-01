Fallece soldador en PN

Piedras Negras, Coah.- Un soldador que realizaba algunos trabajos en su domicilio de la colonia Hacienda La Luna, murió la mañana de ayer en el hospital del Seguro Social.



José Óscar Meléndez Perales, recibió una descarga eléctrica en su domicilio ubicado en la calle Valeriano Diego de la colonia Hacienda La Luna.



La víctima realizaba un trabajo de soldadura y al desconectar el cable de la tierra, se quedó pegado en su mano, fue cuando sufrió la descarga y no lo podía soltar.



Pero en ese momento no sintió molestias, debido a que siguió su rutina en forma normal. Tras ir a dormir en la madrugada, comenzó a sentirse mal y fue llevado al Hospital Chavarría en donde no había médicos que lo atendieran.



Posteriormente lo llevaron al Hospital 11 del IMSS en el área de Urgencias, donde los médicos lo recibieron a las 7:30 horas pero llegó sin signos vitales.



La fiscalía realizará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.