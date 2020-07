Falleció Ana Lucía, la pequeña que recibía tratamiento contra el cáncer en Suiza

Escuchar Nota

Agradecemos mucho las muestras de apoyo, Ana Lucía ya descansa en paz, no más sufrimiento para ella. Su muerte pudo evitarse si en México [email protected] niñ@s tuviesen las condiciones y medicamento necesario para su tratamiento. Pedimos su ayuda para solventar gastos funerarios y cremación pic.twitter.com/jlB9lHUX1s — Walter, Papá de Ana Lucia (@evolution_today) July 24, 2020

Su papá y la menor salieron del estado de Morelos para buscar un tratamiento a su padecimiento, el padre dijo que tuvieron que hacerlo porque no recibió ayuda en el país.Su papá pidió ayuda para solventar sus gastos funerarios y cremación.Walter Ruprecht, papá de Ana Lucía publicó anteriormente en Twitter: Esta muriendo, el corazón no respondió y los demás órganos dejaron de funcionar. A las 3 p.m. hora de Suiza, será desconectada de la máquina que la tiene viva. Les ruego nos ayuden a llevarla a México, ella quería regresar, le pedimos al canciller @m_ebrard nos apoye.El canciller Marcelo Ebrard respondió a este mensaje :Lamento mucho lo que está sucediendo, he pedido a la Embajadora Cecilia Jaber establezca contacto con uds para apoyarles en todo. Estoy atento.