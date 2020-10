Falleció el hijo de Robert Redford, James a los 58 años

Escuchar Nota

"Estamos desconsolados. Él vivió una vida hermosa e impactante y fue amado por muchos. Lo extrañaremos profundamente. Como su esposa desde hace 32 años estoy muy agradecida por los dos hijos maravillosos que criamos juntos", se lee en su mensaje de Twitter.



que le localizaron a James en los conductos biliares del hígado.De acuerdo con El PaísA través de la organización el famoso también produjo, entre otros proyectos, Happening:En 2013 filmó The Big Picture, que, en 1999, en The Kindness of Strangers, otro documental que produjo sobre las listas de esperas de órganos.