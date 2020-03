Falsa alarma; lloraron muerte de abuelito, pero el cuerpo no corresponde

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El cuerpo encontrado en el ejido las Pailas este jueves por la tarde no corresponde al abuelo que se extravió hace 20 días en la colonia Nuevo Mirasierra, informó el nieto del octogenario extraviado, Víctor Camarillo, quien narró que a este viernes por la mañana acudieron a identificar el cadáver y se dieron cuenta que no era su abuelo, lo que por una parte les dio esperanza de encontrarlo vivo aún, pero por otra los llenó de enojo pues anoche lloraron su muerte.



A decir de Víctor Camarillo, quien se hacía cargo de su abuelo, la Fiscalía del Estado no confirmó el deceso de su abuelo, pero por los indicios y la información que se manejó ellos creyeron.



Juan Camarillo Jaramillo se extravió el domingo 23 de febrero al salir de su domicilio ubicado en la calle Verdín de Nuevo Mirasierra, al cual nunca regresó, por lo que de inmediato sus nietos Víctor y Ángela reportaron y viralizaron la desaparición de su abuelo pues tiene problemas de memoria.