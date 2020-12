Falsa financiera estafa a saltillenses con miles de pesos

Escuchar Nota

“Me decían que ya me iban a autorizar el crédito, que ya me lo iban a dar y así se lo llevaron, entonces pues por eso ya vine a poner la denuncia, porque ya en total con el carro ( que dejó en garantía) y todo son arriba de 200 mil pesos” señaló la señora Alejandra quien ya interpuso una denuncia en la Procuraduría General del Justicia Estado.



“Ha usted le explicaron que nosotros no somos una financiera que nosotros somos una colocadora de servicios” comentó una de las asesoras financieras quien se identificó como Karen.



“Bueno también dice aquí que cualquier acuerdo verbal con asesor y cliente no es válido, léalo tómese el tiempo de leerlo porque por eso pasan estas cosas” explica exaltada trabajadora de Consulting Legal al cliente que exigía se le devuelva su dinero.





“Tiene que hacer una carta de cancelación, yo la mando a cancelaciones y se tarda alrededor de 15 a 20 días la devolución, nosotros vamos a estar aquí porque estamos pagando la renta, contratamos un año” comentó un sujeto que se identificó como Antonio, pero no quiso enseñar su credencial del INE para comprobar que ese era su verdadero nombre



Una falsa financiera de nombre “Consulting Legal” ubicada en la Torre Saltillo ha estafado a decenas de saltillenses ofreciéndoles préstamos de hasta 250 mil pesos con intereses bajos, pidiéndoles dinero de entrada para poder obtener el supuesto beneficio, que ha resultado en un robo, de más de 100 mil pesos en algunos casos.La supuesta financiera ha cerrado sus puertas a la entrada de visitantes argumentando que es por seguridad, pero es debido a que diariamente están acudiendo personas para reclamar, y no quieren dar la cara a los clientes que fueron embaucados, seleccionados por la misma financiera, pues era la propia empresa la que se ponía en contacto vía telefónica para ofrecerles el crédito.por manejo de cuenta, luego otros miles dependiendo del crédito para un supuesto seguro, y luego les pedían sus tarjetas de crédito como garantía, fue así como uno de los afectados quien pidió anonimato decidió ir a cancelar el crédito, tras haberles dado 18 mil pesos.-No me explicaron eso- contesta el cliente molestoLos estafadores no acceden a devolver el dinero señaló la señora Luisa Barcenas, pues les piden firmar una carta dónde solicitan la cancelación además de que se les dice que se les penalizará con varios miles de pesos, que tendrán que pagar antes de que se les devuelva su dinero.Los más de 12 afectados que ya se han reunido están organizándose para poner juntos la demanda cuanto antes pues temen que Consulting Legal esta empresa fantasma desaparezca de un día a otro.