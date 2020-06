Falsa, privación de la libertad de una joven en Torreón

Escuchar Nota

Torreón.- Una falsa privación de la libertad provocó la tarde del pasado domingo una intensa movilización de las diferentes corporaciones de seguridad, incluyendo a la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Torreón.



Los hechos se registraron cuando un joven identificado como Isaías "NN", de 22 años de edad, se comunicó al sistema estatal de emergencias 911, para reportar que hombres armados se habían llevado a su novia, de nombre María Elena "NN", de 18 años.



EL SUPUESTO



Al llegar al lugar, el afectado explicó a los agentes que minutos antes, ambos caminaban por la calle Bravo de la colonia Nueva California, cuando hasta ellos se aproximaron los ocupantes de un vehículo rojo, quienes abrieron fuego en su contra y posteriormente, se llevaron a María Elena.



Isaías aseguró conocer a los agresores, así como el domicilio donde posiblemente mantenían cautiva a la joven, por lo que se trasladaron junto con este hasta una vivienda del sector, donde había un Beetle rojo. En el lugar, los elementos fueron recibidos por un hombre, el cual aseguró no haber participado en ninguna situación similar, incluso les permitó la entrada a su domicilio para una revisión.



SEGUNDA BÚSQUEDA



Luego, Isaías dijo que otro de los implicados en el secuestro era un sujeto a quien le apodaban 'El Pollo', el cual tenía su domicilio en la calle de Todos Los Santos.



Hasta la vivienda marcada con el número 171 arribaron los agentes, quienes fueron recibidos por una mujer, misma que negó que existiera alguna persona en el lugar con dicho apodo e invitó a pasar a los policías para inspeccionar su vivienda.



A SALVO



Finalmente, los agentes tomaron la determinación de acudir hasta el domicilio de la joven presuntamente privada de la libertad, y al llegar al mismo se entrevistaron con el padre de familia.



Este les informó a los elementos que su hija no era novia de Isaías y que ella se encontraba dormida en su habitación; además de que no había salido de su casa desde la tarde del pasado sábado.



Finalmente, el hombre explicó a los policías que Isaías padecía de sus facultades mentales y que no era la primera ocasión en que aseguraba tener una relación sentimental con su hija y que era secuestrada, no obstante, sí era la primera vez que reportaba al sistema de emergencias 911, el supuesto hecho.



Isaías fue trasladado a su vivienda, donde quedó a resguardo de sus familiares.