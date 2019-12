Falso que Bartlett acumuló un patrimonio de 800 mdp en inmuebles: SFP

“Sin embargo, la investigación arrojó que existen propiedades a nombre de la pareja sentimental del servidor público y sus respectivos hijos; información que no se detalla en virtud de la obligación de salvaguardar los datos personales de las personas físicas, toda vez que no constituyen en sí mismas faltas administrativas”, señaló la SFP en su informe.

“No se advierte que el servidor público haya tenido la obligación legal de manifestar esos inmuebles en sus declaraciones patrimoniales de 2018 y 2019 ya que con ninguno de sus propietarios actuales mantiene relación de matrimonio, concubinato o dependencia económica”, expresó en rueda de prensa la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.



“En ese sentido, conforme a las disposiciones, únicamente está obligado a declarar los bienes inmuebles de su propiedad, como ya lo hizo, además de los ingresos como servidor público que recibe y por los que obtiene por otras actividades, que también manifestó”, expresó la secretaria.

La(SFP) reveló el informe técnico de la investigación llevada a cabo a, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la que apuntó, en las conclusiones, quey que tampoco cuenta con algún elemento que sugiera que utilice ‘prestanombres’ pues no halló existencia de títulos, acciones o instrumentos jurídicos con los que se ejerzan actos de dominio sobre los respectivos inmuebles.La SFP señaló que, efectivamente, en suinicial 2018 y de modificación 2019, Bartlett Díaz declaró ser propietario de cinco inmuebles, así como haber realizado su última adquisición el 31 de agosto de 2001, como Senador de la República.“Este hecho no constituye una falta administrativa”, afirmó.Con la información obtenida de la investigación, la SFP informó queLa SFP confirmó además, en el informe, quey, por esa razón, el servido público no tiene la obligación de declarar sus bienes de conformidad con los formatos aplicables al momento de su declaración.Además negó conflicto de interés de Manuel Bartlett en las empresas de las que es socio.Manuel Bartlett Díaz es socio de la persona moral, misma que fue declarada. También se pudo advertir que fue apoderado dehasta el día 5 de noviembre de 2018; cuando le fue revocado el poder y previo a tomar el cargo de Director General de la CFE.El Gobierno de México exoneró el pasado 19 diciembre a Manuel Bartlett de las denuncias recibidas porde diversos inmuebles ya que pertenecen a su pareja sentimental y a sus hijos.Al presentar el informe del Gobierno federal sobre lascontra el funcionario, Sandoval concluyó que Bartlett declaró correctamente sus cinco propiedades en Ciudad de México, así como el sueldo que percibe al frente de la CFE y por otras actividades.Aunque admitió que es público y “notorio” el hecho de que Bartlett mantiene una relación sentimental condefendió que no se puede involucrar con los bienes de su pareja ya que no tienen una relación legal de matrimonio o concubinato.Además, señaló que ambos tienen domicilios distintos y que no hay “medios probatorios de que hubieran procreado un hijo en común”.En cuanto a los inmuebles de sus hijos, León y Alejandra, señaló que Bartlett no tenía la obligación de declararlos ya que ambos son mayores de edad y perciben ingresos propios, por lo que no tienen “dependencia económica de su padre”.La Secretaría de la Función Pública también desestimó las denuncias por un“No se desprende de nuestras indagatorias que Manuel Bartlett haya incurrido en conflicto de interés en su desempeño como servidor público como titular de la CFE”, expresó Sandoval.Informaciones periodísticas publicadas en los últimos meses señalaron a Bartlett por haber escondido presuntamente de su declaración patrimonial la propiedad deLa declaración patrimonial es obligatoria para ejercer cargos públicos en el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.Manuel Bartlett, quien en 1988 era secretario de Gobernación, fue acusado entonces de fraguar unen favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI),