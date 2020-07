Falso que EPN esté bajo custodia policial en Madrid: Fuentes del Gobierno Federal

Escuchar Nota

#ÚltimaHora Fuentes del gobierno mexicano aseguran a #PorLaMañana que es absolutamente falso que el ex presidente Enrique Peña Nieto se encuentre en custodia de las autoridades españolas. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 31, 2020

"En Madrid, donde la policía española ha estado cooperando muy bien con las autoridades mexicanas, lo tienen al presidente Peña Nieto, a pedido de autoridades mexicanas, custodiado por policías”, dijo.



“Me llama la atención que un señor como Peña Nieto esté custodiado a pedido de las autoridades mexicanas en Madrid, donde yo no creo que esté en riesgo, es un turista más, una persona más”, agregó Buscaglia.

#Mundo: Enrique Peña Nieto estaría bajo custodia policial en Madrid, España, a petición de autoridades mexicanas, aseguró el experto en temas de delincuencia organizada Edgardo Buscagliahttps://t.co/FzlpKUh0jW — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) July 31, 2020

“No tenemos información de que sea verás ese dato”, agregó por su parte el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón.

Fuentes del Gobierno Federal,de las autoridades de España.Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales el periodistaquienEsta mañana trascendió una entrevista de Edgardo Buscaglia con Julio Hernández López para su canal de YouTube Julio Astillero, el académico argentino-estadounidense habló sobre el juicio en contra del ex director general Pemex, Emilio Lozoya.Buscagliaquien tiene cargos por cohecho, ejercicio indebido del servicio público y operación con recursos de procedencia ilícita.Además,, país que mantenido una estrecha colaboración con México en los últimos tiempos; fue encantes cuando reveló:Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que no tiene información de que la Fiscalía General de la República (FGR)El Presidente dijo que,. “Yo no tengo elementos, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o seguimiento al expresidente Peña”, expuso en conferencia desde Palacio Nacional.