Falso que familiares atendieron parto en Chavarría

Ante las especulaciones del caso en el Hospital General "Salvador Chavarría" sobre un parto supuestamente ignorado por personal del nosocomio y aparentemente recibido por familiares de la madre; el director de esta institución, Jesús R. Monarrez Corrales aclaró que esta información emitida por los familiares es falsa."Se sacó a los familiares que en ningún momento estuvieron dentro del área, está constatado por nuestras cámaras; se atendió el parto con nuestro médico adscrito, la mamá y el bebé están bien, no se reportó ninguna complicación en cuanto a la atención", detalló Monarrez Corrales.Señaló que el lugar donde se tomó el video publicado en redes sociales, se trata de un área restringida para pacientes; por otra parte, al momento de la grabación de dicho vídeo, la madre tenía entre 6 y 7 centímetros de dilatación, lo cual significa que aún no se encontraba en condiciones de parir, lo normal son 10 cm para poder comenzar con el procedimiento.El director Monarrez informó que los involucrados que fueron grabados están analizando si es necesario tratar legalmente el caso ya que pueden proceder constitucionalmente a través del artículo 197 del Código Penal que estipula de manera general que ninguna persona pueden vulnerar la intimidad del otro sin su consentimiento.Finalmente exhortó a la comunidad a no usar al Hospital "Chavarría" como un "chivo expiatorio" de sus quejas, pues sólo merman la confianza de pacientes que tienen como única opción a esta clínica.