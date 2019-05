Falsos policías amarran a familia y roban más de $30 mil

Con el cuentazo de que eran agentes del OIJ (Organismo de Investigación Judicial), unos maleantes amarraron a una familia dentro de su propia casa para luego robarles un botín valorado en más de ¢17 millones de colones (32 mil 82 pesos mexicanos).Afortunadamente ninguno de los habitantes de la vivienda resultó herido en el atraco.El hecho ocurrió pasado el mediodía de este viernes en Desamparados de Alajuela, específicamente en la urbanización Prados de Florencia.De acuerdo con el reporte que maneja la Policía Judicial, todo se dio cuando la familia afectada iba llegando a la casa en un carro y dos de ellos se bajaron, aparentemente para entrar a la vivienda.En ese momento llegaron dos carros blancos, uno tipo automóvil y el otro tipo pick up, de los cuales se bajaron cuatro sujetos fuertemente armados y usando pasamontañas.Según informó la Policía Judicial, las víctimas dijeron que estos sujetos llevaban puestos chalecos antibalas que al frente tenían escrito “OIJ”.Los hombres le dijeron a la familia que se trataba de un allanamiento por lo que los obligaron a entrar a la casa, donde de inmediato los amarraron y amordazaron.Según indicaron los afectados, estos falsos agentes se dedicaron a buscar joyas y dinero en efectivo dentro de la casa. Las autoridades no detallaron qué objetos fueron robados, pero sí indicaron que el valor de lo robado era de más de 30 mil pesos (poco más de 17 millones de colones).Pese a que las autoridades realizaron varios cierres de carreteras para localizar los vehículos involucrados, no lograron detener a los sospechosos.