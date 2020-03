‘Falta actualizar el Código Penal de Coahuila algunos artículos y conceptos son anacrónicos’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ana Luisa Vega Pérez, abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM, pidió al Congreso del Estado sumarse a la ola feminista y trabajar en la reforma del Código Penal con perspectiva de género.



La especialista en Género y Derecho consideró que algunos artículos y conceptos son anacrónicos, requieren actualizarse y señaló algunas deficiencias.



“Primero, falta de armonización con tratados internacionales y con derechos humanos; segundo, muchísimas atenuantes para los delitos de violencia de género hacia las mujeres, cuando es por parte de la familia, y no se está juzgando como un agravante, sino como un atenuante”.



Por ejemplo, el esposo que viola a la esposa, recibe menos castigo que el agresor que viola a una mujer con la que no hay parentesco, cuando su deber era procurarle protección y respeto.



“El Código de Coahuila establece una pena, de 9 a 14 años, para cuando son violaciones, pero cuando es cometida por la pareja, por el esposo, la pena se reduce de 3 a 10 años, es una pena menor, una atenuante”.



Afirmó que se requieren reformas con perspectiva de género, revisar el Código Penal y trabajar en las omisiones legislativas que deben resarcir los propios diputados y diputadas.



Al impartir la conferencia “El Código Penal de Coahuila y su Impacto en las Mujeres”, señaló que las atenuantes llevan a la impunidad, cuando lo que se requiere son castigos más duros.



“Uno de los problemas a que se enfrenta la mujer coahuilense, es que las penas son muy bajas. Esto significa que, aunque sus agresores sean sentenciados, estos no van a pisar la cárcel; nos enfrentamos a una impunidad legal y sustantiva en la realidad”, concluyó.