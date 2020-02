Falta de filtros en aeropuertos refuerza temor a coronavirus

Escuchar Nota

Luis Durón | Ernesto Acosta | Saltillo, Coah.- Ante los blindajes en filtros de regulación sanitaria y bloqueos a viajeros desde China en países como Estados Unidos, México mantiene como tendencia la falta de filtros y revisiones en terminales aéreas del país. El Aeropuerto Internacional general Mariano Escobedo, de Monterrey, se sumó, junto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los que no poseen ningún tipo de medida que evite la propagación de un contagio de la llamada neumonía de Wuhan.



Pese a que la Secretaría de Salud a nivel federal asegura que mantiene lista una contención contra el contagio, que se elevó a más de 20,438 casos confirmados y 425 muertes derivadas de la enfermedad, la carencia de filtros de contención en Monterrey es grave y vulnera a ciudades de la región, ya que permite que pasajeros que provienen de países en los que se ha reportado la presencia del virus, salgan de la terminal aérea sin ser examinados.



De acuerdo con información de diversas agencias de viajes, los vuelos provenientes de Shanghái a Monterrey son escalados, por lo que los filtros se encuentran en las terminales de salida y en los aeropuertos donde hacen parada; Monterrey es el último punto de llegada, y sin embargo, parece ignorar la alerta de la Organización Mundial de la Salud, que establece que cada país debe emitir las medidas precautorias para impedir la llegada de la cepa 2019 nCoV.



La Secretaría de Salud insiste en que no se requieren revisiones médicas e informó que solo vigila posibles síntomas en viajeros que llegan a México procedentes de la provincia de Hubei.



Ante la emergencia por coronavirus, los mexicanos en China han optado por salir del país asiático mediante las rutas aéreas que siguen abiertas, con escalas en diversos países, lo que incrementa el riesgo de que el nuevo virus llegue a nuestro país, ya que al arribar a México no son revisados por autoridades sanitarias para descartar una infección.



Entre las posibles rutas que pueden tomar los mexicanos en China están las de Pekín-Dubai-Barcelona-CDMX; Pekín-Narita-CDMX y Pekín-Ámsterdam-CDMX. También las de Shanghái-Narita-CDMX y Shanghái-Incheon-Vancouver-CDMX.



En contraste con la poca vigilancia aeroportuaria en Monterrey, proveedoras de agencias de viajes como Europamundo cancelaron los viajes y tours a China. A través de su página de Facebook, la agencia anunció que temporalmente interrumpe sus operaciones al destino asiático.



En el anuncio señala a sus clientes que no se les aplicarán gastos de cancelación a las personas que tenían contratado un viaje a este país, además ofrecen descuentos en los cambios de destino. Esta agencia es proveedora de viajes y tours para varias agencias saltillenses, donde hasta la fecha no se han reportado cancelaciones en los traslados a China.



Asimismo, la aerolínea Interjet se sumó a Aeroméxico e indicó que Estados Unidos restringirá la entrada a su territorio a personas que hayan pasado por China en un lapso de 14 días, con excepción para ciudadanos estadunidenses con pasaporte de ese país y residentes permanentes legales con Resident Card o Carta condicional (Letter of Parole).





A la caza decubrebocas



Asimismo, el pánico por un contagio encendió las alertas en Saltillo, donde aumentaron las ventas de cubrebocas en varias farmacias de la ciudad. En un solo lugar, una persona compró 200.



Empleadas de varios establecimientos de la Zona Centro, refirieron que desde la semana pasada se incrementó la venta de cubrebocas hasta en un 200%, lo que quizá está relacionado con la aparición del virus que ha provocado centenares de muertes y miles de infectados en el mundo.



Informaron que madres de familia preguntan por los aditamentos y llevan para adultos y niños. El viernes, en la calle Pérez Treviño, un local vendió los 200 cubrebocas en existencia a una persona de origen oriental y esperaban que esta semana les surtieran más mercancía. En una farmacia vendían en promedio cinco cubrebocas y ahora venden 15 por día; en otros establecimientos, las ventas repuntaron entre 8 y 20 por ciento.



Los paquetes cuestan 15 pesos con 5 piezas, otros valen 12 pesos con 10 piezas, unos más los venden en 19 pesos con 5 piezas. Unos tienen garantía de 4 horas de uso, otros los recomiendan para 1 a 3 días. También se venden sueltos en 2 y 5 pesos por pieza.



Sigue México sin barreras



La Secretaría de Salud federal también informó que los 10 mexicanos que llegaron a Francia, este fin de semana, provenientes de Wuhan, China, se reportan sanos y ninguno se contagió de la nueva cepa del coronavirus.



A través de la cuenta de Twitter @SSalud_mx, la dependencia federal envió un mensaje, por comunicación social de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde se aclaró que nuestros compatriotas están estables, pero por precaución, deberán permanecer en cuarentena, de acuerdo al protocolo de sanidad del país galo, en especial porque una veintena de pasajeros del avión presentaban síntomas, de acuerdo con la ministra de Salud francesa, Agnès Buzyn.



En contraste ante la falta de acciones concretas de la Secretaría de Salud federal, a cargo de Jorge Alcocer, pobladores de la comunidad indígena de Tetelpa, Morelos, exigieron a la directora de la Primaria Vicente Guerrero que se ponga en cuarentena, y así evitar el riesgo de contagio del coronavirus, puesto que en redes vieron unas fotos con muchachos que “al parecer vienen de China”.



Patricia Coria Mendoza, directora de la escuela primaria de Tetelpa, acudió el pasado sábado al AICM a recoger a su hijo y la novia de su hijo, quienes estaban en China como estudiantes de mandarín.



Según los pobladores, la maestra es originaria de Tlaltizapán y accedió a no presentarse el próximo martes y estar 40 días en espera de que no tenga contagio alguno.



‘Guerra popular’vs epidemia



La Comisión Nacional de Salud de China dijo este lunes, que se han registrado 64 muertes más por el coronavirus y hay ya 3 mil 235 nuevos casos confirmados. Asimismo, señaló que 10 mil 990 pacientes han sido internados en el nuevo hospital temporal de la provincia de Hubei, incluidos 576 que se encuentran en estado crítico.



Por el momento, las autoridades sanitarias chinas aseguraron que habían realizado seguimiento médico a 221 mil 015 pacientes en contacto cercano con los infectados, de los que 171 mil 329 siguen en observación.



Otros países continuaron evacuando ciudadanos de Wuhan, capital de la provincia de Hubei y epicentro del contagio, a la par que restringieron la entrada de chinos o personas que recientemente viajaron al país.



El presidente de China, Xi Jinping, que presidió una reunión especial del máximo órgano del Partido Comunista del país por segunda vez desde que comenzó la crisis, dijo que “hemos lanzado una guerra popular de prevención de la epidemia”.



China envió personal y equipo sanitario a un hospital recién construido, inyectó dinero en los mercados financieros y aumentó las restricciones de movimiento a la gente en estrictas medidas aprobadas el lunes, para contener tanto un virus que se está extendiendo con rapidez como su creciente impacto en la economía del gigante asiático.