Falta de seguimiento a protocolos, causa de contagios a médicos: Gatell

“Esto nos llevó a una situación muy desafortunada de escasez súbita de equipos, y entonces se continúo la atención sin seguir estas practicas”, comentó.



“Eso nos habla de un proceso incompleto de capacitación , de adiestramiento y de supervisión del personal que esta operando en las unidades clínicas de los estados”, agregó.



, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.En entrevista con, señaló que durante las primeras semanas, cuando se registraron los primeros casos confirmados del virus, los equipos de protección fueron utilizados por personal de las unidades médicas que no estaban directamente en los procedimientos de diagnóstico o atención de pacientes con COVID-19.Otro elemento que se ha detectado en una proporción muy importante de los casos de médicos contagiados es que no se siguieron estándares de bioseguridad, “y estos se conocen desde hace mucho, son parte de la practica clínica cotidiana”, e indicó que el sector salud, desde la primera semana de febrero, produjo una guía de infecciones que especifica estos criterios.López-Gatell recordó que han llegado al país equipos de protección e insumos médicos desde China, los cuales actualmente se reparten en las unidades clínicas de todas las entidades federativas, por lo que “ya no hay razón para que no se use el material, porque el material existe”.Apuntó que es imprescindible que las y los supervisores de los hospitales se aseguren de que el personal tenga los equipos, se utilicen apropiadamente y que no se desperdicien otros usos no indispensables.El pasado viernes, el director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Víctor Hugo Borja Aburto, informó que hasta ahora hay 329 médicos y enfermeras contagiadas.En ese sentido, López-Gatell indicó que ese número no ha variado en estos días, pues solo se han presentado algunos casos aislados en todo el sistema de salud.