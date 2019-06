‘Falta el castigo a los culpables’

Autoridades “de alto nivel” del Gobierno supieron con antelación que los Zetas atacarían Allende y no hicieron nada para evitarlo, aun cuando hubo llamados de auxilio de las víctimas, aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al pedir disculpas a las víctimas junto al gobernador Miguel Ángel Riquelme.“Estas autoridades, durante la masacre y a pesar de las llamadas de auxilio, tomaron la decisión de no intervenir, peor aún, funcionarios públicos levantaron a pobladores y los entregaron a esta organización criminal sabiendo cuál sería su destino. Estamos aquí para conocer quiénes participaron en esta masacre, garantizar justicia, que esto no se repita ni haya impunidad; es necesario seguir investigando hasta encontrar a los culpables”, expuso.La masacre de Allende cometida en la primavera de 2011 por la organización delictiva los Zetas, con omisiones y complicidades de autoridades municipales, estatales y federales, “no se debe de repetir nunca más” y es pertinente “dar pasos firmes para garantizar justicia a las víctimas y a sus familias”, coincidieron Sánchez Cordero y Riquelme.“Para no repetir atrocidades como la de Allende debemos dar pasos firmes para garantizar justicia y no permitir nunca más que las autoridades les fallen, como las autoridades de aquel entonces les fallaron a ustedes”, dijo la titular de la Segob, en un encuentro con colectivos de familias de personas desaparecidas, en la plaza pública de este municipio de 25 mil habitantes.Familiares de víctimas de la desaparición masiva en Allende durante la primavera de 2011, ante la irrupción violenta de pistoleros de los Zetas, condicionaron aceptar las disculpas públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal al cumplimiento de la reparación del daño, dignificación de los ofendidos, acceso a la justicia, castigo a los culpables y garantías de que no se repetirá “la peor masacre en la historia de Coahuila”.“La de Allende es la peor masacre del país; el miedo fue colectivo, de toda la región. Fue un holocausto en nuestro país y marcó antes y después en la vida de muchas familias”, señaló Silvia Garza Villarreal, quien sintió de cerca la tragedia, pues los Zetas se llevaron a su padre, su esposo y tres hijos, dos de ellos menores de edad.“Es el crimen más atroz en la historia de Coahuila que no solo afectó a este municipio, sino que se replicaba en Piedras Negras y en los Cinco Manantiales. Pensar en Allende me genera rabia, dolor, recordar que el estado no hizo nada para detener tanta violencia.“Con sinceridad, tenemos que reconocer que el Estado mexicano falló a las personas detenidas, asesinadas y desaparecidas; el Estado no brindó la seguridad ni la paz para defender su integridad y su vida. Agentes del Estado han sido sentenciados por ser cómplices. Les fallamos, porque todavía existen pendientes de justicia y protección a las víctimas”, consideró, por separado, el gobernador Riquelme.La petición de disculpas fue ante la recomendación 10VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El organismo consideró que el desplazamiento de más de 300 personas y la desaparición y asesinatos masivos fue en complicidad con autoridades.“No es un acto protocolario, no es solamente el cumplimiento de la recomendación”, atajó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien realizó la petición de disculpas a las familias de las víctimas, junto con el gobernador Riquelme y el alcalde de Allende, Antero Alvarado.“Nos reúne la necesidad de enfrentar uno de los sucesos más dolorosos en la historia de nuestro país: La masacre de Allende, una matanza ejecutada por la organización criminal con la complicidad del Estado. A la fecha no hay claridad sobre el número de personas, incluyendo niñas y niños, que fueron brutalmente asesinadas o desaparecidas en Allende, en Piedras Negras y municipios aledaños, entre el 18 y 20 de marzo de 2011.“Algunas fuentes señalan que el número podría ascender hasta a 300 personas; los Zetas, en conjunto con autoridades municipales y el soslayo de otros órdenes de Gobierno, desequilibraron la vida de la comunidad en uno de los hechos más violentos de nuestra historia reciente”, sostuvo.De acuerdo con la secretaria de Gobernación, “autoridades de alto nivel sabían que esta organización criminal tenía planeado realizar.