‘Falta el castigo a los culpables’

“Con sinceridad, tenemos que reconocer que el Estado mexicano falló a las personas detenidas, asesinadas y desaparecidas; el Estado no brindó la seguridad ni la paz para defender su integridad y su vida."Agentes del Estado han sido sentenciados por ser cómplices. Les fallamos, porque todavía existen pendientes de justicia y protección a las víctimas”, consideró el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme, durante el evento en el que autoridades se disculparon por la masacre en Allende, ocurrida en 2011.La petición de disculpas fue ante la recomendación 10VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El organismo consideró que el desplazamiento de más de 300 personas y la desaparición y asesinatos masivos fue en complicidad con autoridades.“No es un acto protocolario, no es solamente el cumplimiento de la recomendación”, atajó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien realizó la petición de disculpas a las familias de las víctimas, junto con el Gobernador y el alcalde de Allende, Antero Alvarado.“Nos reúne la necesidad de enfrentar uno de los sucesos más dolorosos en la historia de nuestro país: la masacre de Allende, una matanza ejecutada por la organización criminal con la complicidad del Estado."A la fecha no hay claridad sobre el número de personas, incluyendo niñas y niños, que fueron brutalmente asesinadas o desaparecidas en Allende, en Piedras Negras y municipios aledaños, entre el 18 y 20 de marzo de 2011.“Algunas fuentes señalan que el número podría ascender hasta a 300 personas; los Zetas, en conjunto con autoridades municipales y el soslayo de otros órdenes de Gobierno, desequilibraron la vida de la comunidad en uno de los hechos más violentos de nuestra historia reciente”, sostuvo.De acuerdo con la secretaria de Gobernación, “autoridades de alto nivel sabían que esta organización criminal tenía planeado realizar un ataque en Allende y acordaron con ellos no entrometerse.Además consideró que las autoridades de procuración de justicia en los distintos órdenes de Gobierno, en 2011, “son responsables porque al tener conocimiento de los hechos no realizaron las investigaciones adecuadas” y consideró que “para no repetir atrocidades como la de Allende, debemos dar pasos firmes para garantizar justicia y no permitir nunca más que las autoridades les fallen, como las autoridades de aquel entonces les fallaron a ustedes."Sirva esta disculpa pública para intentar en algo sanar y que no se repita nunca, sanar juntos la fractura que creó la masacre de Allende, en Coahuila y en el país”.‘Ni perdón,ni olvido’Para el gobernador Miguel Ángel Riquelme, la petición de disculpas no significa “ni perdón, ni olvido”, pues “ni debemos olvidar a los perpetradores ni a los desaparecidos; Estado y sociedad debemos de seguir buscando hasta encontrarlos en conjunto con las familias, para que puedan despertar de esta gran pesadilla que significa la ausencia de sus seres queridos.“Esta disculpa pública significa el deber del Estado de reconocer las violaciones graves que se cometieron por estos hechos y el compromiso de enfrentar con las familias los deberes incumplidos de búsqueda, verdad, justicia, reparación del daño y no repetición.“Con sinceridad tenemos que reconocer que el Estado mexicano falló a las personas detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas; el Estado no brindó la seguridad ni la paz para defender su integridad y su vida."Les falló, porque agentes del Estado han sido sentenciados por ser cómplices de estos hechos en contubernio con la delincuencia organizada. Les fallamos, porque todavía existen pendientes de justicia y protección a los derechos de las víctimas”, expuso.Ofreció a las familias de las víctimas “esta disculpa, reconociendo la magnitud de la tragedia, los deberes incumplidos y ofreciendo nuestro permanente compromiso de fortalecer la protección de sus derechos a partir de su voz y participación. Nunca más el Estado mexicano debe de estar ausente de la seguridad ni permitir la impunidad ni la violación de lesa humanidad; nunca más el Estado mexicano debe estar ausente de los derechos de las personas desaparecidas”.Durante el evento, el Gobernador enfatizó la necesidad de justicia. “Ellos exigen y merecen justicia y verdad”, aseveró.IndagatoriasLas investigaciones por la tragedia en Allende están vigentes ante la liberación de 26 órdenes de aprehensión en contra de 18 personas, nueve integrantes de los Zetas y el resto, policías municipales de Allende, informó el fiscal especializado en desaparecidos, José Ángel Herrera.“Se han cumplimentado 21 órdenes de aprehensión; tenemos dos órdenes de aprehensión en contra de integrantes de los Zetas y tres más en contra de funcionarios de seguridad pública municipal de aquellos hechos. Tenemos cinco sentencias condenatorias, con penas que van de 75 a 80 años de prisión”.En el encuentro de autoridades con familiares de víctimas e integrantes de colectivos de derechos humanos, estuvieron también Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la CNDH; Olga Lidia Saucedo García, del colectivo Alas de Esperanza; Silvia Garza Villarreal, de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.Además de María Concepción Peralta, de Grupo Vida; Jesús Lamas López, de Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas; Georgina Aranda Contreras, de la Asociación Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México y Yolanda Morán, del colectivo Buscando Desaparecidos en México, entre otros.Bajo condicionesFamiliares de víctimas de la desaparición masiva en Allende durante la primavera de 2011, ante la irrupción violencia de pistoleros de los Zetas, condicionaron aceptar las disculpas públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal al cumplimiento de la reparación del daño, dignificación de los ofendidos, acceso a la justicia, castigo a los culpables y garantías de que no se repetirá “la peor masacre en la historia de Coahuila”.“La de Allende es la peor masacre del país; el miedo fue colectivo, de toda la región. Fue un holocausto en nuestro país y marcó antes y después en la vida de muchas familias”, señaló Silvia Garza Villarreal, quien sintió de cerca la tragedia, pues los Zetas se llevaron a su padre, su esposo y tres hijos, dos de ellos menores de edad.“Es el crimen más atroz en la historia de Coahuila que no solo afectó a este municipio, sino que se replicaba en Piedras Negras y en los Cinco Manantiales. Pensar en Allende me genera rabia, dolor, recordar que el Estado no hizo nada para detener tanta violencia. "Las llamadas al 089 no fueron respondidas”, dijo durante su intervención.Garza, quien forma parte del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, fue una de las vecinas de Allende que huyeron a EU para ponerse a salvo de laviolencia.“El Estado también se encargó de generar un estigma sobre nuestras familias al decir que lo que pasó en Allende fue ajuste de cuentas... Me robaron mi felicidad”.“Ahora vienen a pedir perdón, pero cuando el problema estaba aquí, ni se aparecieron”, señaló Alejandra Hernández, hija de Pablo Hernández Villegas, quien era el albañil de José Luis Garza, propietario de la forrajera Garza, uno de los supuestos socios de los Zetas que alcanzó a huir.–¿Sirven de algo las disculpas?– se le preguntó.“Ya para qué. ya pasaron más de ocho años”.