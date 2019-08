Falta hermano de César Duarte a declarar

Sixto Duarte, hermano del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue citado a declarar ante una jueza esta mañana por una investigación de desvío de recursos, pero no se presentó.En la audiencia programada a las 10:30 horas en la sala 16 de Ciudad Judicial estaba previsto que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua presentara el expediente completo y realizara las imputaciones correspondientes.Sin embargo, Sixto no se presentó, pues notificó previamente su inasistencia debido a situaciones médicas.El hombre fue citado por el delito de encubrimiento por receptación tras recibir 945 mil pesos de una "caja chica" de la Administración del priista César Duarte, reportaron medios locales."Esta es una investigación de desvío de recursos públicos que la Fiscalía acreditó y en ese sentido él es uno de los que están involucrados", señaló el Gobernador Javier Corral.Se informó que Sixto volverá a ser notificado para que comparezca ante la jueza.