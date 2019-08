Falta inversión masiva para detonar la economía: Slim

Al referirse aldel presidente, Andrés Manuel López Obrador , el empresario Carlos Slim destacó que hace falta la inversión masiva paga generar actividad económica y empleo. “Vamos a crecer bien y pronto, no este año, no creo. Eso es intrascendente”.Señaló que en el momento en que se eche a andar el programa de inversión, “las cosas serán diferentes”. En la conferencia de prensa matutina en, indicó que hay mucho interés y confianza del sector privado por la tasa de interés, al resaltar que en Europa es negativa y en tasas de ocho por ciento”.Slim subrayó el programa de desarrollo del gobierno es muy versátil. “Hay confianza y capacidad de ejecución”. Al preguntarle si le gustaría que se recuperara Texcoco para elaeropuerto, dijo “no sé, eso lo decidirá el futuro, pero hay mil 600 proyectos de inversión de infraestructura”.Por su parte, el dirigente del, sostuvo que el país tiene las condiciones para retomar el ritmo de crecimiento porque ya existen muchos proyectos de inversión, lo cual se combina con la capacidad financiera que tiene México y el manejo pulcro de las finanzas públicas.Durante la conferencia presidencial matutina, Salazar aseveró esto permitía alcanzar un superávit primario y, con el conjunto de estos factores, tener las condiciones para el arranque de un nuevo ciclo de inversión, fortalecer las cadenas de valor e incrementar las exportaciones mexicanas.Salazar subrayó que el compromiso empresarial de ampliar las inversiones es acorde con las pretensiones gubernamentales de no sólo pugnar por el crecimiento económico, sino también por lograr el desarrollo social, es decir, en apego a la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador de "no sólo crecer sino también desarrollar socialmente al país".