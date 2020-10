Falta la práctica en clases ‘online’; alumnos dicen que no es lo mismo

Escuchar Nota

En el pasado semestre, Jorge Muñoz, estudiante de la, ingresó a un quirófano durante una operación como una actividad de su materia de cirugía.Esta práctica se suspendió por la contingencia sanitaria ante el Covid-19.Por otro lado, el psicólogo José María Buenrostro se está enfrentando a algo inédito en sus clases: este campo no tiene literatura sustentada o un modelo para consultar a los pacientes vía remota."Tengo alumnos de sexto semestre que están empezando a hacer la intervención clínica con pacientes", comparte el catedrático de la Facultad de Psicología de la UANL.A este tipo de situaciones se enfrentan estudiantes de algunas carreras, quienes necesitan prácticas presenciales como parte fundamental de su formación profesional.Patricio Rocha decidió este semestre llevar sólo las materias teóricas de su carrera de diseño industrial en elEl semestre pasado, cuenta, en uno de los talleres escribieron reportes en lugar de crear prototipos con resina.Para Yamileht Flores la situación es similar como estudiante de cuarto semestre en la Facultad de Música de la UANL."Es muy difícil tomar una clase de música por (la plataforma digital) Zoom, por Microsoft Teams. No es lo mismo estar viendo la postura física del maestro al momento de estar tocando el instrumento", señala.Para los académicos también es complicado ejercer la enseñanza.Un profesor de medicina de la UDEM, quien declinó dar su nombre, indica que la metodología en línea y la plataforma que utilizan para impartir clases presentan fallas.Señala que otras universidades sí usan plataformas que bloquean la consulta de sitios en internet mientras se presenta un examen.Esa apatía es común en los alumnos de los primeros semestres, mientras que los más avanzados están preocupados porque sus guardias en hospitales fueron reducidas."Se entiende por la pandemia, pero ellos están estresados porque saben queNo hay un plan para recuperar las habilidades que no se adquirieron".señala que en la carrera de ballet se requiere un aula con ciertas características, pero los estudiantes no tienen duela en sus casas o no hay suficiente espacio."Siento el ánimo un poco abajo porque están viendo aspectos de la materia que son físicamente imposibles de practicar en los hogares", agrega."Están viendo su futuro como bailarines profesionales y saben que están perdiendo mucho".La institución cuenta con herramientas y plataformas para los alumnos, explica Ita, como AnyDesk, que permite a los jóvenes utilizar desde casa computadoras del plantel que tienen mayor capacidad.Además, se repartieron chips para quienes no tienen internet.Ante la falta de práctica presencial, los alumnos están utilizando un simulador para aprender el funcionamiento de maquinaria, donde deben encontrar los parámetros correctos para seguir avanzando.El gran reto es pensar en un futuro híbrido en la educación en el que lo presencial conviva con lo virtual, reflexiona Fabio Tarasow, experto en educación en ambientes digitales.La parte presencial, destaca, debe diseñarse con todas medidas sanitarias para evitar contagios., cuestiona el catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Argentina.