Faltan a empresas recursos para la sostenibilidad

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En México, 140 de 200 empresas evaluadas no destinan recursos para crear un plan que les permita ser sostenibles en sus operaciones.



Durante la presentación del estudio Desarrollo Sostenible en México 2020, realizado por KPMG, en el que se evaluaron a más de 200 directivos de grandes compañías y pymes, se mostró una tendencia a la baja de las empresas en temas de sostenibilidad.



Entre las evaluaciones, 70% de las compañías consideran que persiste un bajo nivel de desarrollo sostenible.



El 61% de los evaluados, no cuenta con un presupuesto asignado para tratar dicho rubro, el cual tuvo un aumento de 15% respecto al reporte de 2018, donde 46% de las empresas no destinaba recursos.



Sin embargo, 89% de las empresas sí consideran que la sostenibilidad debe estar incluida en sus estrategia de negocios.



Incluso, 75% de las empresas no elaboran reportes de sostenibilidad, en algunos casos porque son muy pequeñas y no cuentan con los recursos o capital humano necesario.



Jesús Luna, socio líder de asesoría en Sostenibilidad de KPMG en México, explicó que la crisis ocasionada por Covid-19 sí ha influido en la falta de una evaluación de las empresas por el tema de liquidez, e incluso tendrán que luchar primero por sobrevivir.



“Los gobiernos y las políticas son muy importantes para que las empresas impulsen el tema de las energías limpias”, dijo Jessica Jiménez, directora de asesoría en Sostenibilidad de KPMG.