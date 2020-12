Faltan médicos, también recursos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Si se quiere incrementar la matrícula para la preparación de más médicos se debe aumentar el presupuesto a las universidades y no disminuirlo, señaló el director de la Facultad de Medicina Unidad Saltillo, Jesús Ángel Padilla Gámez.



Subrayó que los recortes del Gobierno federal mantienen muy preocupada y molesta a la comunidad universitaria, principalmente dado que en estos momentos de crisis se debe de procurar invertir en la preparación de más profesionistas.



Cuestionó que la Universidad Autónoma de Coahuila ha sufrido un recorte muy importante y por tanto ha sido golpeada para poder hacer lo que es verdaderamente necesario, tener más jóvenes preparados.



“No tenemos recursos para cubrir pagos al personal que se jubiló, no tenemos recursos para cubrir la nómina, nos ha golpeado el recorte de asignaciones presupuestales y eso repercute en la contratación de más maestros”, señaló.







Sin recursos



Indicó que con menos recursos para educación superior no se podrán ni construir más aulas ni aumentar horas maestro y por lo tanto sería imposible preparar más alumnos.



Aceptó que, si bien se requieren más médicos egresados, señaló que sería irresponsable tratar de aumentar la matrícula porque no se tendría cómo sostenerla.



Por eso negó que se busque ante este déficit de personal de salud, buscar aumentar el número de egresados ya que no se contaría con dinero ni para la infraestructura ni para los docentes.



“Eso nos tiene al sector universitario sumamente preocupado, nos tiene molestos porque no entendemos la priorización”, dijo.



Recordó que la inversión en educación es la que más reditúa en beneficio social y crecimiento de la población.