Faltan por cumplimentar más de 40 órdenes de aprehensión en caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- De las 80 órdenes de aprehensión libradas en el caso Ayotzinapa aún faltan por cumplimentar entre 40 o 50 órdenes, aseveró Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas.



Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió durante dos horas con los padres de los normalistas para presentarse un balance de las investigaciones que se han realizado este año.



Al salir de Palacio Nacional, el abogado Vidulfo Rosales se refirió a las detenciones más relevantes en el caso.



“Dentro de las más relevantes, las detenciones más relevantes figuran la del capitán Martínez Crespo, la del Mochomo, la de Carlos Gómez Arrieta, un abogado del grupo criminal Guerreros Unidos, y de una Ministerio Público Federal”, señaló.



Dijo que se pedirá a la Fiscalía General de la República que se acredite el delito de desaparición forzada a José Martínez Crespo, único militar detenido por el caso Ayotzinapa.



Explicó que el capitán de infantería participo en los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.



“Lo que tenemos es que él sí estuvo presente en varios escenarios de agresión, él conoció perfectamente lo que estaba sucediendo con los estudiantes, supo de la agresión y omitió tomar medidas al respecto”, indicó.







Comentó que es complicado traer a México a Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, que se encuentra en Israel y no se cuenta con un tratado de extadición.



“Es complicado porque no hay tratado de extradición, ahí lo que se tiene que buscar es que el Gobierno Federal trabaja para ver cómo se lo expulsa del país porque no hay tratado de extradición”, manifestó.



Cristina Bautista Salvador, madre del normalista Benjamín Ascencio Bautista, señaló que este es el último encuentro que tendrán este año con el primer mandatario.



“Se va avanzando con las investigaciones, esperemos como madres y padres que pronto lleguemos a la verdad y saber de nuestros hijos donde están. Habrá justicia porque los padres vamos a estar exigiendo, desde el principio de los hechos hemos exigido, vamos a seguir exigiendo y no nos vamos a quedar callados y deben ser encarcelados todos los responsables que en su momento estuvieron en los hechos de la desaparición forzada de nuestros hijos”, expresó.



Rosales señaló que para los padres de los 43 es un mes complicado por el tema de la unión familiar.



“Al tener el hijo desaparecido, es sumamente difícil, lo expresaron con el presidente, pero bueno el presidente, el balance que se hace creo que es positivo, en términos de investigación, de detenciones y de búsqueda”, dijo.



A este encuentro asistió el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de forma virtual. La próxima reunión está programada para enero.