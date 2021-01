Familia ayuda a los Reyes Magos regalando juguetes

Escuchar Nota

Ante la crisis económica que se vive en el país a raíz de la pandemia, existe el riesgo de que en muchos hogares no lleguen los "Reyes Magos" este 6 de enero, por lo que la familia Barrón Fernández en el municipio de Chalco ha querido ayudarlos.Todos los días desde el 28 de diciembre frente a su casa en la calle Jiménez Cantú en la colonia La Bomba, colocan unos lazos donde tienden los juguetes y un gran letrero donde se lee “Mamá-Papá si usted cree que los Reyes Magos no pueden entrar a su casa por la pandemia, tome el juguete de sus niños que los Reyes les dejaron aquí. Los Reyes quieren que todos los niños sonrían”.Mario Barrón, quien todos los días coloca los juguetes y los sanitiza, señaló: "la idea salió por parte de mi mamá, ella es trabajadora del seguro social y ella sabe lo que están pasando muchas personas, sabe qué es perder amigos, familiares y lo que estas personas están padeciendo hoy en día”.Reconocieron que las personas han respondido de una manera consciente, por lo que sólo toman, uno o dos juguetes, incluso han ido niños a pedir que si les permiten tomar algunos para llevarlos a niños necesitados del centro del municipio y regresan con fotografías donde muestran que los entregaron.Guadalupe Fernández dice sentirse muy satisfecha, pues saben que han ayudado incluso a familias que han perdido algún integrante en esta pandemia y no tienen cómo llevar juguetes a sus niños.Vino un señor, de hecho tocó la puerta, ni siquiera los tomó, pregunto que si podía llevarse juguetes para sus nietos, porque sus nietos se quedaron sin papá debido al Covid y eran tres, incluso mi mamá le dijo tome los que necesite pero, pero dice que son tres, pero no importa para eso son, y le comentó estaba emocionado porque los niños no iban a tener algo mejor para reyes, no iban a llegar los reyes, porque cuestiones de la situación de su papá”.Hasta el lugar llegó Yareli con su hija de dos años, quien tomó uno de los juguetes, pues asegura que no tienen recursos para poder comprarle algo.La iniciativa de Lupita ha motivado a otros vecinos y personas de otros lugares que han llegado a dejar juguetes como Alondra López.Mi donación es para ayudar a las personas están vulnerables ahorita por la pandemia no hay muchos recursos y hay muchos niños que por ver la sonrisa hay que aportar un poco de lo que tengamos ya sean usados o nuevos”.Con información de Excélsior