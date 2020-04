Familia coahuilense recrea playa en su patio para sortear cuarentena

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La contingencia arruinó los planes de vacaciones de Semana Santa, pero la familia González Morales den San Pedro, hicieron una réplica de la playa de Mazatlán en el patio de su casa y pasar cuarentena.



La contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus arruinó las vacaciones de muchas familias laguneras que tenían planeado ir en Semana Santa a descansar a Mazatlán, sin embargo, esto no fue impedimento para que la familia González Morales hiciera una réplica en el patio de su casa en San Pedro, Coahuila.



Christian, al ver la tristeza de sus dos hijos y su esposa al saber que no podrían ir a la playa, decidió invertir sus ahorros en una alberca y pintura para transformar su patio en una playa.



Los más felices son Mariel y Matías, que tienen la 'playa' en el patio de su casa, de esta forma tienen más opciones para pasar la cuarentena.



Christian es profesor de secundaria y está a favor del resguardo sanitario, por lo que además de fomentar la sana diversión en su casa, brinda clases en línea para que sus alumnos no se retrasen.



Esta historia familiar nos muestra que siempre habrá opciones qué hacer con la familia para evitar salir a la calle y propiciar la cadena de contagio de coronavirus.



Con información de Milenio.