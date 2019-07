Familia completa sale del clóset

Uno de los dos hijos de la familia decidió decirle a sus padres que es gay, y luego ellos lo siguieronEn las marchas del Orgullo LGBTI hay tantas historias como personas que asisten a ellas o las siguen desde cualquier lugar del mundo, pero a veces, entre las inmensas multitudes, alguna resalta por ser conmovedora, divertida o llena de superación.Este año, fue dada a conocer la historia de una familia que con respeto, apoyo y valentía resolvió cualquier incertidumbre que pudo haber existido en su núcleo.Según contó el New York Post, Bruce Downer, un hombre de 53 años, residente de Connecticut, estuvo casado durante más de dos décadas con una mujer con quien procreó un hijo, Tyler. Pero hace poco más de tres años, se dio cuenta que no podía ni quería seguir ocultando que es gay, así que pidió el divorcio para dejar de “vivir una mentira”.Aunque para la mayoría de los padres en una situación así podría resultar difícil abrir su corazón frente a sus hijos, para Bruce todo era diferente pues tiempo antes, su hijo había informado a él y su exesposa que es homosexual, y esto lo hizo pensar que encontraría comprensión de su parte cuando le contara la verdad. Y no se equivocó.“Finalmente fui lo suficientemente fuerte como para decir que ya no quiero vivir esta vida, no quiero seguir viviendo una mentira. Quería vivir mi verdadera vida".Por su parte, Tyler aseguró que sabía que su padre era gay aún antes de que se lo dijera y que gracias a ello pudo decirle abiertamente sobre su orientación sexual pues “sabía que lo entendería”.Tras el divorcio, la exesposa del Bruce reveló a su familia que es lesbiana y según contó él, ahora está enamorada y felizmente comprometida con una mujer."No sabía que ella es lesbiana y ella no sabía que yo soy gay y estuvimos casados 23 años”BRUCE DOWNERAhora, entre Bruce y Tyler existe una buena relación pues ambos se sienten libres de ser quienes son y de vivir su vida plenamente. Juntos asistieron al desfile por el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall Inn en Nueva York.