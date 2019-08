Familia de Celso Piña molesta por video que circula en redes

Monterrey.- A pocas horas de la muerte de Celso Piña su familia está molesta por un video que circula en redes sociales con los últimos momentos del cantante y el cual se desconoce hasta ahora quién lo grabó.



La esposa del cantante, Juanita Ortiz, y su hija Cecilia Piña Ortiz atendieron a los medios de comunicación en el exterior del nosocomio en donde este miércoles murió el llamado ‘Rebelde del Acordeón’.



"Hubo un video que no está en nuestras manos. Lo iban a intervenir para la operación. No sabemos todavía (quien lo grabó)”, indicó su hija.



Mencionó que les molesta que el material haya sido divulgado.



"Obviamente estamos con todo el dolor y sí es molesto”, señaló.



Comentó que por ahora no saben si procederán legalmente.



"Ahorita nosotros nos estamos enfocando en él”, aseguró.



Ambas mujeres mencionaron que Celso ingresó al Hospital San Vicente para un chequeo y le sobrevino una arritmia con un posterior infarto.



La esposa del cantante adelantó que su cuerpo será incinerado y sus cenizas esparcidas en el rancho Macondo, que era de su propiedad y se ubica en el ayuntamiento de Allende.



Su cuerpo será velado, a partir de las 19:00 horas, en las funerarias Gayosso, en donde hasta el momento no se sabe si podrán ingresar sus seguidores, ya que se le dará prioridad a su numerosa familia.



"Ya después se verá en el momento si pueden entrar sus seguidores”, contó Cecilia.



La joven manifestó que su padre puso en alto el nombre de Monterrey y están abiertas a la posibilidad de algún homenaje.



"Honor a quien honor merece”, subrayó.



Finalmente, la familia pidió mucho respeto para el momento que están enfrentando.



"En serio les pedimos bastante respeto”, expreso Cecilia.