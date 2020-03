Familia de ‘espía’ mexicano pide ayuda para visa humanitaria

Escuchar Nota

Oaxaca, Oax.- Los padres del científico oaxaqueño arrestado por cargos de espionaje contra Estados Unidos, Héctor Cabrera Fuentes, buscan el apoyo de autoridades federales para obtener la visa humanitaria a fin de poder viajar al país vecino, donde su hijo enfrenta un proceso legal.



En entrevista con El Universal, Nancy Cabrera y Lucila Fuentes, hermana y madre del científico, informaron que actualmente ya cuentan con un abogado a cargo de la defensa del caso.



Sin embargo, realizan diversas recaudaciones de fondos para poder costear los viajes de los padres de Héctor, quienes desean externar personalmente el apoyo a su hijo.



Para poder costear los gastos legales de la defensa, la familia ha tenido que recurrir a préstamos y a recibir donativos de conocidos del científico para cubrir los elevados gastos del abogado defensor.



"No estábamos preparados para esto. El impacto que recibió nuestra familia fue demasiado duro, aunque hemos recibido el apoyo de algunas personas, el proceso es complicado", señala Nancy, quien añade que a casi un mes de la detención de su hermano, sucedida en Miami el pasado 16 de febrero junto con una mujer identificada como su esposa mexicana, no cuentan con el respaldo o acompañamiento de ninguna autoridad.



"Hemos tocado puertas y se nos han cerrado", sentencia.



De acuerdo con información que las propias autoridades locales han dado a la familia, no es competencia estatal brindarles apoyo, no obstante, desde hace algunos días, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) les acompaña en el proceso.



En tanto, la cancillería mexicana representada por Marcelo Ebrard, está al tanto del caso desde el primer día. Sin embargo, la familia tiene claro que no obtendrán respaldo económico del Gobierno mexicano.



"Ha sido muy difícil enterarnos de la situación legal de mi hermano. Las líneas telefónicas y el correo electrónico a través del que nos comunicamos, están siendo filtrados, la comunicación es controlada y limitada", apunta.



Cabrera Fuentes es un cardiólogo molecular de raíces zapotecas que ha desarrollado proyectos como una pomada regeneradora de quemaduras y un mecanismo de prevención de infartos a través de un baumanómetro e incluso advirtió a las autoridades de salud mexicanas sobre los riesgos del coronavirus, pues el gobierno mexicano no estaba siguiendo los protocolos que seguían en otros países.