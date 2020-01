Familia de Zapata se deslinda de protestas campesinas

Ciudad de México.- Familiares y autoridades del poblado de Anenecuilco, agradecieron las obras que realiza el Gobierno Federal para recuperar la imagen de esta comunidad, y se deslindaron de las protestas que anunció el nieto de Emiliano Zapata, Jorge Zapata y la UNTA en la gira que realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo lunes.



De acuerdo a Alicia Zapata Hernández, la familia no está de acuerdo con la pintura, pero si en el rescate del pueblo de Anenecuilco:



"Más allá de una desatinada pintura la Familia Zapata seremos incondicionalmente aliados de la transformación que ha encabezado nuestro presidente, ya que en ella están los principios de libertad y de justicia, para los desprotegidos, que motivaron a un líder siempre ícono de nuestro pueblo como es mi bisabuelo General Emiliano Zapata Salazar", expresó.



El total se realizan 15 obras de remodelación en la comunidad de Anenecuilco, por un monto de 200 millones de pesos, para pavimentar, construir banquetas y alumbrado público en el primer cuadro y hasta la casa museo del General Emiliano Zapata, además de remodelar el mercado y el kiosko de esta comunidad.



Alicia Zapata insistió en su rechazo a la obra que produjo la polémica entre familiares de Zapata y el Gobierno Federal:



"En esa conversación, en esos acuerdos que tuvimos en Bellas Artes, efectivamente se le solicitó tanto a la Secretaria de Cultura como a la Directora de Bellas Artes, que no estábamos de acuerdo con esa imagen que denigraba la figura de nuestro General", subrayó.



La bisnieta de Emiliano Zapata también estuvo acompañada de Isaías Manuel Manrique Zapata nieto del General, así como de las autoridades de la comunidad de Anenecuilco como el Ayudante y el Comisariado Ejidal, todos se deslindaron de las movilizaciones anunciadas por las organizaciones campesinas contra el presidente López Obrador.



"El presidente de la República sepa que el pueblo que la comunidad de Anenecuilco, le da las gracias por haber volteado a mirar este pueblo que estuvo abandonado por años por Gobiernos, ahorita nosotros, nuestro fin es darle este realce en donde nació el General Emiliano Zapata Salazar", insistió la vocera de la familia.



Aún no concluyen las obras, pero tienen un avance considerable, esta misma tarde se espera que autoridades del Gobierno Federal supervisen la obras, antes de la gira presidencial del próximo lunes.



Con información de Excélsior