Familia indígena en Hidalgo da positivo a Covid-19

Ciudad de México.- Una familia de la comunidad de Ohuatipa, del municipio indígena de Xochiatipan, puso bajo lupa a esta localidad, luego de que tres de sus integrantes resultaron positivos a Covid-19, siendo los primeros casos que se reportan en el lugar.



Hasta el viernes, este municipio no reportaba positivos a este virus, informó el alcalde de Xochiatipan, Manolo Gutiérrez, quien señaló que por este hecho la familia afectada (padre, madre e hija) se encuentra totalmente aislada en su domicilio y bajo resguardo, atendidos por el Sector Salud y se reportan estables.



Ante los primeros tres casos confirmados en esta localidad, el edil determinó cancelar los tianguis que se realizan los días domingos y miércoles, tanto en la cabecera municipal, como en Pachiquitla y Ohuatipa, “esto con el fin de evitar mayores contagios”.



Además, se requerirá que las tiendas de abarrotes cuentan con “gel antibacterial o agua clorada y se cancelará la venta de bebidas embriagantes”.



En el municipio de Xochiatipan algunas comunidades habían decretado la prohibición de entrar a personas externas a sus localidades. El 7 de abril Excélsior informó que en la comunidad de El Zapote se contempla una multa de 25 mil pesos a quien infrinja la prohibición.



El edil afirmó que, pese a la falta de interés de algunos, apatía o abierto rechazo a las disposiciones de salud, se han instrumentado medidas para prevenir contagios, no obstante, dijo, han encontrado “la rebeldía de algunos” ciudadanos.



“Esto no se trata de un juego, un invento o un chisme. Es una situación real y delicada que debe ser enfrentada con la plena responsabilidad de todos, sociedad y gobierno”, señaló.



Al último corte epidemiológico del sector Salud, la entidad hidalguense acumula 144 contagios y 17 decesos, tres de ellos de una misma familia de Pachuca, como informó este medio el pasado 10 de abril.