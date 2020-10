Familia LeBarón lleva conflicto de agua de Chihuahua a la CIDH

Escuchar Nota

Chihuahua.- Ante el conflicto del agua en Chihuahua, la familia LeBarón solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de evitar confrontaciones entre los colectivos y pedir la garantía de que se tendrá estabilidad económica en las zonas que podrían salir afectadas por la entrega del líquido vital.



Con el respaldo de los agricultores, los primos Bryan y Julián LeBarón, tramitaron un recurso legal ante el organismo para solicitar que se dicten dos medidas cautelares. La primera es solicitar al Estado mexicano que evite el uso de la Fuerzas Armadas en tareas del orden civil para evitar enfrentamientos con los colectivos que participan en el conflicto por el agua.



Como segunda medida cautelar pidieron garantías sobre la estabilidad económica de los habitantes de las regiones que podrían salir afectadas por la entrega del agua la presa La Boquilla a Estados Unidos, establecido en el vigente Tratado Internacional de Aguas de 1944.



En una conferencia de prensa, Bryan LeBarón aseguró que no están en contra del cumplimiento del tratado con Estados Unidos y solo buscan que “Gobierno mexicano reflexione sobre sus prioridades y cómo va a afectar a los agricultores, que buscan soluciones en un clima de paz, especialmente que no haya más violaciones a los derechos humanos como ha sucedido en el caso lamentable de Jessica, y otros casos que sabemos".



Los LeBarón presentaron el recurso legal ante la CIDH debido a que gran parte de la familia se dedican a la agricultura y dependen de ella para sobrevivir. También pensaron en los agricultores afectados con los que tuvieron la oportunidad de hablar durante una visita al municipio de San Francisco de Conchos, Chihuahua.



"No hablamos con los políticos ni hablamos necesariamente con todos los líderes, hablamos con agricultores, personas que están siendo afectadas, sabemos que son más de 12 mil personas que pueden ser afectadas si no tienen el agua que necesitan", dijo.